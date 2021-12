Cambia l'esame della patente, da lunedì diventa "mini" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dal 20 Dicembre, Cambia l'esame per conseguire la patente di guida: i quiz della prova teorica passano da 40 a 30, 20 minuti di tempo invece di 30 per compilarli Leggi su rainews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dal 20 Dicembre,l'per conseguire ladi guida: i quizprova teorica passano da 40 a 30, 20 minuti di tempo invece di 30 per compilarli

