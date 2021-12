Calcio | Ferrieri Caputi prima donna ad arbitrare una squadra di serie A

Advertising

CB_Ignoranza : Maria Sole Ferrieri Caputi, con la direzione di Cagliari-Cittadella di Coppa Italia, è la prima donna ad arbitrare… - SkySport : Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A in Cagliari-Cittadella #SkySport… - repubblica : Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna a dirigere una squadra di serie A - ElisaMessina17 : La prima volta di una donna in serie A Ed è pure livornese! So proud @Corriere @La27ora - FelixPerrella : Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna a dirigere una squadra di serie A - Calcio - La Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Ferrieri

Continuano a cadere i muri del'maschile' per le donne. Merito anche di donne come Maria SoleCaputi , il primo arbitro donna che ha diretto una partita con in campo una squadra di serie A. E' successo alla Unipol ...Chi è Maria SoleCaputi: la carriera Nata a Livorno nel 1990 (non è data sapere con esattezza la sua data di nascita), Maria SoleCaputi ha sempre amato il mondo dele ha ...Roma, 16 dic. - "Spero non rimanga un episodio isolato, mi auguro che in futuro Aia e Figc diano sempre maggiore spazio agli arbitri donna". L'ex arbitro Massim ...Maria Sole Ferrieri Caputi, che ieri ha ben figurato in occasione di Cagliari-Cittadella, ha scritto la storia Maria Sole Ferrieri Caputi ha compiuto un passo importante in un mondo, come quello del c ...