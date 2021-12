Bufera sulla conduttrice Mediaset: “Prima di sposare il famosissimo faceva foto particolari e me le mandava”. Fan sotto choc (Di giovedì 16 dicembre 2021) Fabrizio Corona non perde occasione per sparare a zero sui personaggi che popolano il mondo del piccolo schermo e oggi a finire nel mirino è la nota conduttrice Mediaset, Ilary Blasi. I due in passato hanno avuto una furiosa litigata, quando lei era al timone del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini era il suo opinionista. La presentatrice, all’epoca, ricordò al re dei paparazzi la cattiveria che aveva avuto nel creare lo scoop del tradimento di Francesco Totti un mese Prima del loro matrimonio, mentre lei era incinta del suo primo figlio. Una crudeltà che non gli ha mai perdonato. Durante quella puntata, la donna decise di togliersi un sassolino dalla scarpa.Del resto, Ilary Blasi si è sempre contraddistinta tra le presentatrici Mediaset per la sua estrema schiettezza e il suo essere completamente se stessa. ... Leggi su cityroma (Di giovedì 16 dicembre 2021) Fabrizio Corona non perde occasione per sparare a zero sui personaggi che popolano il mondo del piccolo schermo e oggi a finire nel mirino è la nota, Ilary Blasi. I due in passato hanno avuto una furiosa litigata, quando lei era al timone del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini era il suo opinionista. La presentatrice, all’epoca, ricordò al re dei paparazzi la cattiveria che aveva avuto nel creare lo scoop del tradimento di Francesco Totti un mesedel loro matrimonio, mentre lei era incinta del suo primo figlio. Una crudeltà che non gli ha mai perdonato. Durante quella puntata, la donna decise di togliersi un sassolino dalla scarpa.Del resto, Ilary Blasi si è sempre contraddistinta tra le presentatriciper la sua estrema schiettezza e il suo essere completamente se stessa. ...

