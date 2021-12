Benedetta Parodi, è tutto pronto per il grande giorno: “Non vediamo l’ora di arrivare…” – FOTO (Di giovedì 16 dicembre 2021) La conduttrice di Bake Off Italia è al settimo cielo e termina gli ultimi ritocchi. Benedetta Parodi si appresta a passare una giornata indimenticabile. La splendida conduttrice di Real Time… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 16 dicembre 2021) La conduttrice di Bake Off Italia è al settimo cielo e termina gli ultimi ritocchi.si appresta a passare una giornata indimenticabile. La splendida conduttrice di Real Time… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

StefPiti : WOW BELLISSIMO QUESTO REGALO DI NATALE COME FACEVI A SAPERE CHE AVEVO PROPRIO BISOGNO DEL LIBRO DI RICETTE DI BENEDETTA PARODI? - intohiseyes : Sto male al tg benedetta parodi 'bisogna sempre prendere la patata' e un mio collega :'beh oddio quando capita rara… - bakeoffitalia : Benedetta Parodi | Ironia dei fan dopo foto | 'Che abito sobrio per Natale..' - - marcomars__ : Benedetta Parodi??? - Giampaolesimo : @vanejuice Foto di Benedetta Parodi in intimità con Caressa -