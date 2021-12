Barbara D'Urso via da Pomeriggio 5? Cosa potrebbe accadere nella pausa natalizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Barbara D'Urso potrebbe andare via da Pomeriggio Cinque . La conduttrice nei prossimi giorni sarà sostituita nella conduzione del programma che andrà in onda anche durante le festività natalizie, ma ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021)D'andare via daCinque . La conduttrice nei prossimi giorni sarà sostituitaconduzione del programma che andrà in onda anche durante le festività natalizie, ma ...

Advertising

pompiini : Mia nonna odia barbara d’urso - iq_196 : RT @guyfawkes2_0: Dite la verità vi aspettavate che per instaurare una dittatura in Italia sarebbero serviti carri armati e mitragliatrici,… - Marzmasc : RT @GrBelva: Alex che suona al piano forte una canzone d'amore con dietro Delia che si starà truccando per mettere in atto altri millemila… - GMorenghi : RT @guyfawkes2_0: Dite la verità vi aspettavate che per instaurare una dittatura in Italia sarebbero serviti carri armati e mitragliatrici,… - 47187297Bruna : RT @guyfawkes2_0: Dite la verità vi aspettavate che per instaurare una dittatura in Italia sarebbero serviti carri armati e mitragliatrici,… -