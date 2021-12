Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 15 dicembre 2021 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 15 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo speciale Sanremo Giovani ha totalizzato 2425 spettatori (13.39% di share). La fiction Tutta colpa di Freud – La Serie su Canale5 ha conquistato in media 1759 spettatori (share 9.29%). La partita di calcio di Coppa Italia su Italia1 ha realizzato in media 1196 spettatori (5.42%); su Rai2 la serie tv Mare Fuori 2 ha portato a casa 1365 spettatori (6.06%) nel primo episodio e 1439 (8.53%) nel secondo, mentre il programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 1916 spettatori (10.20%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 16 dicembre 2021)TV: idei programmi più visti di15, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo speciale Sanremo Giovani ha totalizzato 2425 spettatori (13.39% di share). La fiction Tutta colpa di Freud – La Serie su Canale5 ha conquistato in media 1759 spettatori (share 9.29%). La partita di calcio di Coppa Italia su Italia1 ha realizzato in media 1196 spettatori (5.42%); su Rai2 la serie tv Mare Fuori 2 ha portato a casa 1365 spettatori (6.06%) nel primo episodio e 1439 (8.53%) nel secondo, mentre il programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 1916 spettatori (10.20%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato ...

