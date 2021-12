Appena introdotte le storie Instagram da 60 secondi ma non per tutti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ci sono delle gradite novità per le storie Instagram già in distribuzione, almeno per alcuni utenti del popolare social per immagini. I contenuti condivisi potranno essere più lunghi di quanto previsto fino a questo momento, favorendo la creatività di chi vuole mettere in risalto un prezioso momento, un luogo, uno stato d’animo. Cosa sta per cambiare L’implementazione è la seguente: le storie Instagram potranno durare fino ad un massimo di 60 secondi. Al momento, al contrario, la stessa tipologia di secondi non può superare i 15 secondi. Il tempo a disposizione viene in pratica quadruplicato e il plus non è certo da sottovalutare per chi fa un gran uso dello strumento social per motivi personali ma anche per questioni lavorative, magari per promuovere la propria ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ci sono delle gradite novità per legià in distribuzione, almeno per alcuni utenti del popolare social per immagini. I contenuti condivisi potranno essere più lunghi di quanto previsto fino a questo momento, favorendo la creatività di chi vuole mettere in risalto un prezioso momento, un luogo, uno stato d’animo. Cosa sta per cambiare L’implementazione è la seguente: lepotranno durare fino ad un massimo di 60. Al momento, al contrario, la stessa tipologia dinon può superare i 15. Il tempo a disposizione viene in pratica quadruplicato e il plus non è certo da sottovalutare per chi fa un gran uso dello strumento social per motivi personali ma anche per questioni lavorative, magari per promuovere la propria ...

