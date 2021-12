Antonella Clerici: “Che spavento!”. Cos’è successo alla conduttrice (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Che spavento!” così Antonella Clerici ha esordito a quanto le è accaduto: un brutto colpo per la conduttrice Oggi è andata in onda una nuova puntata di È sempre Mezzogiorno, come di consueto alle 12:00 su Rai Uno, con Antonella Clerici sempre più natalizia e serena. Tuttavia, durante la diretta è successo qualcosa che ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Che” cosìha esordito a quanto le è accaduto: un brutto colpo per laOggi è andata in onda una nuova puntata di È sempre Mezzogiorno, come di consueto alle 12:00 su Rai Uno, consempre più natalizia e serena. Tuttavia, durante la diretta èqualcosa che ha L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

apicella57 : @AnnaMarchetto3 Sono Antonella ma non Clerici - tonygelato1 : 'e sempre mezzoggiorno 'La Coreografia è orribile e la Antonella Clerici che sembra una popolana sorridente e alla… - Bacco76496820 : Confermano gli ottimi dati Antonella Clerici e Serena Bortone?????? #Esempremezzogiorno 1,685 16,50%… - pickurmochi2 : Preparando un powerpoint in cui spiego dettagliatamente ai miei parenti il beneficio di guardare dei kpoppini in tv… - CinziaDonati1 : ?? Cosetta Gigli a The Voice Senior è nella squadra di Orietta Berti ???????? -