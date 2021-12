Amici, Albe finisce a rischio e Anna Pettinelli gli lancia un ultimatum: le reazioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ un momento buio per Albe ad Amici, o almeno questo è stando a quanto si sta registrando tra le mura della scuola più amata dagli italiani. Il cantante dagli occhi di ghiaccio viene ora chiamato a rapporto dalla sua insegnante, Anna Pettinelli, in seguito alla comunicazione di sfida ricevuta alla nuova puntata del talent per essere arrivato ultimo alla rinnovata gara interna di canto tra gli allievi cantanti della scuola. La maestra si rivolge, quindi, duramente al giovane, mettendolo dinanzi ad un ultimatum: cambiare atteggiamento verso il talent oppure prepararsi a lasciare la scuola. Nel frattempo, al riguardo l’opinione del pubblico appare divisa. Amici 21 anticipazioni, LDA insiste e conquista un nuovo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ un momento buio perad, o almeno questo è stando a quanto si sta registrando tra le mura della scuola più amata dagli italiani. Il cantante dagli occhi di ghiaccio viene ora chiamato a rapporto dalla sua insegnante,, in seguito alla comunicazione di sfida ricevuta alla nuova puntata del talent per essere arrivato ultimo alla rinnovata gara interna di canto tra gli allievi cantanti della scuola. La maestra si rivolge, quindi, duramente al giovane, mettendolo dinanzi ad un: cambiare atteggiamento verso il talent oppure prepararsi a lasciare la scuola. Nel frattempo, al riguardo l’opinione del pubblico appare divisa.21 anticipazioni, LDA insiste e conquista un nuovo ...

