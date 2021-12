Allarme Covid in Nba: contagiato anche Westbrook. Tutti i positivi (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'Allarme continua. Tanto che per ogni giocatore che esce dal protocollo anti Covid c'è qualcuno che entra. L'ultimo nome eccellente alle prese col coronavirus è Russell Westbrook, risultato positivo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'continua. Tanto che per ogni giocatore che esce dal protocollo antic'è qualcuno che entra. L'ultimo nome eccellente alle prese col coronavirus è Russell, risultato positivo ...

Advertising

LaStampa : Covid, l’allarme Gimbe: l’epidemia corre, +17% casi, +11,2% terapie intensive, +18% morti - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - Agenzia_Ansa : Allarme dell'Oms: 'Siamo di fronte a uno tsunami di casi di Covid'. Nel Regno Unito, il sistema sanitario sta crean… - MaricaGusmitta : RT @NicolaRaiano: In UK il Covid è oramai fuori controllo. Ora in #PremierLeague si rischia il caos. ?? - Gazzetta_NBA : Allarme Covid in #NBA75: contagiato anche Westbrook. Squadra per squadra, ecco tutti i giocatori nel protocollo san… -