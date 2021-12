A Napoli torna il Trofeo Campobasso con 240 skipper di 10 nazioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) torna il Trofeo Marcello Campobasso di vela. Dopo un anno di stop imposto dalla pandemia, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia apre le porte ai giovanissimi skipper della classe Optimist, che saranno impegnati nel Golfo di Napoli dal 4 al 6 gennaio prossimi. Trofeo Campobasso, 28° edizione con optimist da tutto il mondo È l’edizione numero 28 della regata velica internazionale voluta dalla Federazione Italiana Vela, che ne affida sin dalla prima edizione l’organizzazione al Circolo napoletano di Santa Lucia. “Siamo felici di accogliere nuovamente, nella nostra banchina, lo spettacolo degli Optimist provenienti da tutto il mondo”, ha detto il presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta, presentando la manifestazione. “Lo faremo con entusiasmo e ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 16 dicembre 2021)ilMarcellodi vela. Dopo un anno di stop imposto dalla pandemia, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia apre le porte ai giovanissimidella classe Optimist, che saranno impegnati nel Golfo didal 4 al 6 gennaio prossimi., 28° edizione con optimist da tutto il mondo È l’edizione numero 28 della regata velica internazionale voluta dalla Federazione Italiana Vela, che ne affida sin dalla prima edizione l’organizzazione al Circolo napoletano di Santa Lucia. “Siamo felici di accogliere nuovamente, nella nostra banchina, lo spettacolo degli Optimist provenienti da tutto il mondo”, ha detto il presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta, presentando la manifestazione. “Lo faremo con entusiasmo e ...

Advertising

GassmanGassmann : #spoiler #unprofessore Questa sera si scopre che Pin ha una storia con la vicina, ed è per questo che non torna a s… - lithevns : @povpiggy NAPOLI TORNA CAMPIONE UO UO OOOOOHHHH - corrmezzogiorno : #Napoli Vela C’è Trofeo Campobasso - fabio200908 : @fisicoperaria folklore a parte, ha detto che non torna più a Napoli? - HaruhiBlack : RT @nico_bastone: Se cade il mondo mi sposto, regia di Aurelio #DeLaurentiis -Il #Napoli ha fatto 5 punti in 6 partite -#Spalletti non ne… -