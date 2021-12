Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2021 ore 18:45 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Viabilità DEL 15 DICEMBRE 2021 ORE 18:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA L’A91 E L’AURELIA E, AVANTI, TRA TRIONFALE E PRENESTINA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI TRA L’ALLACCIO CON LA BRETELLA PER L’A24 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA, E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST; TRAFFICO SOSTENUTO SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA BORGHESIANA NEI DUE SENSI; CODE ANCHE SULLA CASILINA TRA LA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)DEL 15 DICEMBREORE 18:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA L’A91 E L’AURELIA E, AVANTI, TRA TRIONFALE E PRENESTINA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI TRA L’ALLACCIO CON LA BRETELLA PER L’A24 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA, E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST; TRAFFICO SOSTENUTO SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA BORGHESIANA NEI DUE SENSI; CODE ANCHE SULLA CASILINA TRA LA ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso su: via Appia, tra Ciampino e Frattocchie; via Tiburtina, tra viale Regina Marghe… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso su via Flaminia, tra la Tangenziale Est e viale di Tor di Quinto - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso, sul Gra, tra allacciamento diramazione Roma Nord e allacciamento A24 e tra via della Magliana e l'Appia - romamobilita : #Roma #viabilità traffico congestionato a via Prenestina, tra via Polense e Osteria dell'Osa - romamobilita : #Roma #viabilità traffico congestionato a via Alberto da Giussano, tra via Prenestina e via del Pigneto -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Sciopero 16 dicembre, fasce di garanzia bus - metro a Roma, Milan, Napoli, Torino e nelle altre città ... a Milano dalle 8:45 alle 15 e dalle ore 18 a termine del servizio; a Roma dalle 8.30 alle 17 e ... a partire da quello dei caselli, dagli addetti alla manutenzione e alla viabilità per un intero turno ...

Castelnovo Monti, Bini interviene sulla chiusura del ponte di via Monzani fino a venerdì ... anche in questi tre giorni di chiusura: via Roma, le piazze Peretti e Martiri, così come la stessa ... Nel weekend comunque sarà ripristinata la viabilità regolare, e siamo in costante contatto con Iren ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2021 ore 10:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... a Milano dalle 8:45 alle 15 e dalle ore 18 a termine del servizio; adalle 8.30 alle 17 e ... a partire da quello dei caselli, dagli addetti alla manutenzione e allaper un intero turno ...... anche in questi tre giorni di chiusura: via, le piazze Peretti e Martiri, così come la stessa ... Nel weekend comunque sarà ripristinata laregolare, e siamo in costante contatto con Iren ...