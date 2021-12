Variante Omicron, Galli: “Attendiamo importante aumento contagi” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Ci Attendiamo che” la Variante Omicron del covid “susciti un importante aumento delle infezioni”. “Lo prevede l’Organizzazione mondiale della sanità e lo indicano i primi dati che arrivano da alcuni Paesi”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. “Questo virus ha creato un’ondata tutte le volte che è arrivata una nuova Variante – evidenzia – e l’ha fatto anche in una situazione in cui ci sono importanti tassi di vaccinazione. Il vaccino ci eviterà ancora più morti e di dover chiudere tutto, però il problema persiste e bisogna prendere provvedimenti”. Per quanto riguarda la decisione di non prevedere nessun obbligo per le mascherine all’aperto da parte del Governo “mi sembra una scelta un po’ ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Ciche” ladel covid “susciti undelle infezioni”. “Lo prevede l’Organizzazione mondiale della sanità e lo indicano i primi dati che arrivano da alcuni Paesi”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. “Questo virus ha creato un’ondata tutte le volte che è arrivata una nuova– evidenzia – e l’ha fatto anche in una situazione in cui ci sono importanti tassi di vaccinazione. Il vaccino ci eviterà ancora più morti e di dover chiudere tutto, però il problema persiste e bisogna prendere provvedimenti”. Per quanto riguarda la decisione di non prevedere nessun obbligo per le mascherine all’aperto da parte del Governo “mi sembra una scelta un po’ ...

