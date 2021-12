Vaccini, da domani in Sicilia porte aperte ai bimbi - COME PRENOTARE (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Possono essere effettuate collegandosi alla piattaforma governativa ( prenotazioni.Vaccinicovid.gov.it ) predisposta da Poste Italiane, oppure attraverso il sito Sicilia coronavirus, da dove è ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Possono essere effettuate collegandosi alla piattaforma governativa ( prenotazioni.covid.gov.it ) predisposta da Poste Italiane, oppure attraverso il sitocoronavirus, da dove è ...

Advertising

raffaellapaita : In Aula @Montecitorio per le comunicazioni del Presidente #Draghi in vista del consiglio europeo di domani. Vaccini… - ivl24_it : Asm di Matera, da domani al via le prenotazioni per i vaccini 5 – 11 anni - Radio1Rai : Emergenza Covid, vaccini, caro bollette, migranti tra i temi principali affrontati dal premier #Draghi nelle comuni… - infoitsalute : Moderna raddoppia i vaccini per la Calabria, domani arrivano 46mila dosi - wesud_news : Moderna raddoppia i vaccini per la Calabria: in arrivo domani altre 46 mila dosi -