Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 15/12/21 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Che brutta pagina di televisione che abbiamo visto oggi a Uomini e Donne, proprio brutta, brutta, brutta. Ho trovato pessimo tutto, ogni cosa, ed il fatto che si tratti di una puntata registrata, quindi montata, in cui, se lo si fosse voluto, certi eccessi potevano essere tagliati, aggrava le cose, dal mio punto di vista. Premettiamolo subito: Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim hanno fatto una figura di merda. Siete dentro un programma, conoscete le regole, c’è gente che lavora e quindi, oggettivamente, nel momento in cui Ciprian suona al campanello di casa di Nicole ed è da solo, sarebbe stato corretto e doveroso informare la redazione, se non altro perché poi, stando al loro racconto, hanno passato molto tempo a parlare prima di andare a letto insieme quindi, insomma, il tempo per razionalizzare che fosse il caso di avvisare chi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Che brutta pagina di televisione che abbiamo visto oggi a, proprio brutta, brutta, brutta. Ho trovato pessimo tutto, ogni cosa, ed il fatto che si tratti di unaregistrata, quindi montata, in cui, se lo si fosse voluto, certi eccessi potevano essere tagliati, aggrava le cose, dal mio punto di vista. Premettiamolo subito: Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim hanno fatto una figura di merda. Siete dentro un programma, conoscete le regole, c’è gente che lavora e quindi, oggettivamente, nel momento in cui Ciprian suona al campanello di casa di Nicole ed è da solo, sarebbe stato corretto e doveroso informare la redazione, se non altro perché poi, stando al loro racconto, hanno passato molto tempo a parlare prima di andare a letto insieme quindi, insomma, il tempo per razionalizzare che fosse il caso di avvisare chi ...

