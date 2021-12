Advertising

glooit : Test Abu Dhabi: Sainz in pista con la Ferrari leggi su Gloo - Fprime86 : RT @SkySportF1: Formula 1, test invernali 2021-2022 ad Abu Dhabi: i risultati in diretta live #SkyMotori #F1 #Formula1 - M1a1r9c2 : RT @sportli26181512: Formula 1, test Abu Dhabi: il casco natalizio di Sebastian Vettel. FOTO e VIDEO: Non è passato inosservato il casco co… - SkySportF1 : Formula 1, test Abu Dhabi: il casco natalizio di Sebastian Vettel. FOTO e VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - Dissidia31059 : RT @SkySportF1: Formula 1, test invernali 2021-2022 ad Abu Dhabi: i risultati in diretta live #SkyMotori #F1 #Formula1 -

Ultime Notizie dalla rete : Test Abu

Ultimi giri in pista prima delle vacanze per i piloti della Formula 1, almeno quelli impegnati oggi a Yas Marina per ipost stagionali in preparazione al 2022. Per la Ferrari sul circuito diDhabi sta girando Carlos Sainz, dopo che ieri il lavoro con le 'mule car' e gli pneumatici da 18 pollici era stato ...Ilrapido è obbligatorio anche per i vaccinati. Una restrizione non concordata con l'Ue, ... Lo storico vertice adDhabi con il Premier israeliano Bennett ha infatti rinsaldato i rapporti, come ...(ANSA) – ROMA, 15 DIC – Ultimi giri in pista prima delle vacanze per i piloti della Formula 1, almeno quelli impegnati oggi a Yas Marina per i test post stagionali in preparazione al 2022. Per la Ferr ...La squadra di Silverstone nei test di Abu Dhabi sta raccogliendo molti dati che saranno utili a capire come cambia il comportamento delle gomme Pirelli ribassate al variare dell'altezza da terra della ...