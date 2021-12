Tabacco | Cervesato JTI | sostenibilità e green nostri pilastri

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Per JTI lasi articola in tre: ambientale, sociale, economica. Noi abbiamo cercato di favorire l'utilizzo di fonti di energienel processo di trattamento del, ...

...di energie green nel processo di trattamento del tabacco, siamo già arrivati al punto in cui il 50% delle fonti di energie sono green. Abbiamo fatto un bel passo in avanti": così Gian Luigi Cervesato, Presidente e AD JTI Italia. "8mila tonnellate - spiega Gian Luigi Cervesato, Presidente e AD JTI Italia - saranno il nostro impegno concreto di acquisto di tabacco in Umbria e Veneto"

Roma, 15 dic. (askanews) - "Per JTI la sostenibilità si articola in tre pilastri: ambientale, sociale, economica. Noi abbiamo cercato di favorire l'utilizzo di fonti di energie green nel processo di trattamento del tabacco, siamo già arrivati al punto in cui il 50% delle fonti di energie sono green. Abbiamo fatto un bel passo in avanti": così Gian Luigi Cervesato, Presidente e AD JTI Italia.

Si rinnova e si rafforza lo storico legame tra JTI e la filiera tabacchicola italiana.