Shannen Doherty e la lotta al cancro | «Sto andando alla grande»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Continua la battaglia dell’attrice di 90210 Da annicontro il. Unalunga ed estenuante da cui però, la star di 90210, non vuole uscire in maniera arrendevole.è tornata a parlare del momento e della malattia a Entertainment Tonight. «È stato un anno interessante – ha detto – Stoe mi sento benissimo». E poi: «Ho ancora il, non vuoi la fase quattro, ma ce l’ho ed è nella mia mente». L’attrice ha anche sottolineato, ancora una volta, l’importanza della prevenzione e il suo impegno per aiutare a raccogliere fondi. Leggi anche: Il dramma di: “Il tumore è all’ultimo stadio” Dal ...

La sua battaglia contro il cancro non è ancora finita, maè in forze e sta decisamente meglio. La Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 lo ha raccontato nel corso di un intervista a Entertainment Tonight, in cui si è soffermata sull anno che ..., gli obiettivi per il 2022: "Sogno una vita normale. E che il tumore resti stabile" L'attrice, intervistata da Entertainment Tonight, ha raccontato come spera sia l'anno che sta per ...Da anni Shannen Doherty lotta contro il cancro. Una lotta lunga ed estenuante da cui però, la star di 90210, non vuole uscire ...L'attrice, che da anni convive con un cancro, sta meglio ed è piena di voglia di fare, soprattutto sul lavoro, che le dà la carica per affrontare ogni giornata ...