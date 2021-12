Schierarsi con la Cina o con gli Usa? Dilemma F-35 per gli Emirati

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) GliArabi Uniti hanno sospeso un accordo multimiliardario per acquistare jet da combattimento di ultima generazione F-35, prodotti negli Stati Uniti, in un segno della crescente frustrazione di Abu Dhabi con i tentativi di Washington di limitare le vendite di tecnologia cinese allo stato del Golfo. “GliArabi Uniti hanno informato gli Stati Uniti che sospenderanno le discussioni per acquisire l’F-35”, ha detto un funzionariono alla CNN corroborando uno scoop del Wall Street Journal uscito poche ore prima: “I requisiti tecnici, le restrizioni operative sovrane e l’analisi costi/benefici hanno portato alla rivalutazione”. Queste dichiarazioni sono accompagnate da frasi rassicuranti come “gli Stati Uniti rimangono il principale fornitore di sicurezza per gli”, ma si portano dietro una ...