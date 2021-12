Salernitana, spunta un nuovo acquirente: c’è l’indiscrezione! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La situazione societaria in casa Salernitana ha creato non poche preoccupazioni ai tifosi. L’ultima scadenza per cedere il club campano è fissata al 31 dicembre, con ulteriore proroga tecnica di 45 giorni. Salernitana, acquirente, Console&Partners (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Potrebbe esserci però, a breve, una lieta svolta. Tra i possibili acquirenti dei granata, infatti, come riporta Gianluca Di Marzio, potrebbe esserci la Console&Partners, società straniera con riferimenti in Piemonte. Di recente, il gruppo di consulenza internazionale ha inoltre acquistato il Casale, squadra militante in Serie D. POTREBBE INTERESSARTI: Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali: ecco la decisione su Vlahovic! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La situazione societaria in casaha creato non poche preoccupazioni ai tifosi. L’ultima scadenza per cedere il club campano è fissata al 31 dicembre, con ulteriore proroga tecnica di 45 giorni., Console&Partners (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Potrebbe esserci però, a breve, una lieta svolta. Tra i possibili acquirenti dei granata, infatti, come riporta Gianluca Di Marzio, potrebbe esserci la Console&Partners, società straniera con riferimenti in Piemonte. Di recente, il gruppo di consulenza internazionale ha inoltre acquistato il Casale, squadra militante in Serie D. POTREBBE INTERESSARTI: Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali: ecco la decisione su Vlahovic!

Advertising

CDTV126 : @raffaelevic @farted94 No però stranamente era già da qualche partita che leao veniva tirato via prima o tenuto in… - sportli26181512 : Salernitana, ore decisive per il passaggio di proprietà: I trustee stanno vagliando le tre offerte arrivate. Ma spu… - LeBombeDiVlad : ?? #Salernitana: spunta l'offerta di un importante imprenditore ?? Ecco di chi si tratta ?? #LBDV #LeBombeDiVlad… -