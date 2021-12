Real Madrid, Benzema: “Psg grande squadra, non siamo dispiaciuti per il sorteggio” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In occasione della cerimonia di AS per premiare i migliori sportivi della stagione, una volta salito sul palco Karim Benzema ha preso la parola: “Devo ringraziare tutti per questo premio. Ogni giorno cerco di migliorarmi ed aiutare la mia squadra a vincere. Il nostro obiettivo quando scendiamo in campo è uno solo: vincere“. Il centravanti francese ha poi commentato l’imminente doppio confronto in Champions League contro il Psg: “Sfideremo una grande squadra, ma lo siamo anche noi. E’ una partita che tutti vorrebbero giocare, perciò non siamo dispiaciuti per il sorteggio. Vogliamo sollevare la Champions e per farlo è necessario vincere tutte le partite, perciò faremo il possibile per imporci sia all’andata che al ritorno“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In occasione della cerimonia di AS per premiare i migliori sportivi della stagione, una volta salito sul palco Karimha preso la parola: “Devo ringraziare tutti per questo premio. Ogni giorno cerco di migliorarmi ed aiutare la miaa vincere. Il nostro obiettivo quando scendiamo in campo è uno solo: vincere“. Il centravanti francese ha poi commentato l’imminente doppio confronto in Champions League contro il Psg: “Sfideremo una, ma loanche noi. E’ una partita che tutti vorrebbero giocare, perciò nonper il. Vogliamo sollevare la Champions e per farlo è necessario vincere tutte le partite, perciò faremo il possibile per imporci sia all’andata che al ritorno“. SportFace.

