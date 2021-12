Positiva Sara Barbieri, ballerina del Macbeth: 'Ho d togliere la mascherina, sono arrabbiata con chi non si protegge' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La ballerina del teatro Alla Scala di Milano Sara Barbieri si sfoga su Twitter dopo esser risultata Positiva al Covid. Bersaglio i colleghi e le maestranze del teatro Alla Scala che non hanno voluto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladel teatro Alla Scala di Milanosi sfoga su Twitter dopo esser risultataal Covid. Bersaglio i colleghi e le maestranze del teatro Alla Scala che non hanno voluto ...

Advertising

IlContiAndrea : #Elisa domani non sarà a #SanremoGiovani, assieme ad altri colleghi Big perché positiva al Covid. Si collegherà in… - rtl1025 : '#Elisa è positiva al covid, sta bene, ma domani sarà l'unica Big a non essere presente a #SanremoGiovani'. Lo ha a… - fabius10scudi : Ma vaffanculo, stronza. «Ho la sensazione che sto pagando un prezzo molto alto (in tutti i sensi) per colpa di chi… - tempoweb : Lo sfogo della danzatrice contagiata nonostante il vaccino: 'Colpa di chi non si protegge' #Milano… - Sandro_sr74 : Sara Barbieri, ballerina del Macbeth alla Scala, positiva al Covid: «Per lavorare ho dovuto togliere la mascherina» -