Papa Francesco, un sistema israeliano ha neutralizzato un drone durante una messa in Slovacchia a settembre: "Era una minaccia" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un drone che rappresentava "una potenziale minaccia" per la messa di Papa Francesco lo scorso 15 settembre a Sastin, in Slovacchia, è stato neutralizzato da un'apparecchiatura elettronica israeliana, la D-Fend. Lo rivela in esclusiva il sito del Jerusalem Post secondo cui il sistema – che collaborava con il ministero dell'interno slovacco – riuscì a individuare e assumere il controllo dell'oggetto volante comparso in maniera inaspettata. Mentre Francesco celebrava la funzione nella spianata della Basilica – di fronte a 60mila fedeli e alla presenza della presidente Zuzana Caputova, del premier Eduard Heger, nonchè di 90 vescovi e 500 sacerdoti – dietro le quinte si sono vissuti momenti di tensione. La polizia locale ha ...

