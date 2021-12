“Ora basta”. UeD, Alessandro Venturelli furioso dopo la scelta di Andrea Nicole (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La scelta di Andrea Nicole ha generato il caos in studio come successo poche volte nello studio di Uomini e Donne. Venendo meno a tutte le regole infatti Andrea Nicole e la sua scelta Ciprian si sono presentati davanti a Maria De Filippi dopo aver passato la notte insieme. Questo ha fatto sì che lo studio diventasse incandescente, gli opinionisti si sono scagliati contro di loro e non solo loro. Gianni Sperti era particolarmente furioso, mentre Tina Cipollari ha ammesso che Andrea Nicole non le è mai piaciuta. Tra tutti il più deluso è stato senza dubbio Alessandro Verdolini che ha attaccato la neo coppia dicendo di essersi sentito preso in giro. “Da una parte tiro un sospiro di sollievo, perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladiha generato il caos in studio come successo poche volte nello studio di Uomini e Donne. Venendo meno a tutte le regole infattie la suaCiprian si sono presentati davanti a Maria De Filippiaver passato la notte insieme. Questo ha fatto sì che lo studio diventasse incandescente, gli opinionisti si sono scagliati contro di loro e non solo loro. Gianni Sperti era particolarmente, mentre Tina Cipollari ha ammesso chenon le è mai piaciuta. Tra tutti il più deluso è stato senza dubbioVerdolini che ha attaccato la neo coppia dicendo di essersi sentito preso in giro. “Da una parte tiro un sospiro di sollievo, perché ...

