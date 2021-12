Open, col voto in Giunta non si è voluto salvare Renzi ma rispettare la Costituzione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La bellezza della nostra Costituzione, utilizzata spesso a piacimento ma dimenticata quando non piace. Per buona pace del populismo giustizialista grillino, la Costituzione rimane sempre al suo posto ad indicare i principi di civiltà giuridica. Dispiace che ancora una volta questa inciviltà grillina abbia contagiato la ditta del fu Pd. La Giunta di competenza del Senato ieri mattina ha ripreso l’esame della documentazione fatta pervenire dal senatore Matteo Renzi in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Vicenda “Open”. Questo il comunicato della Giunta di ieri: “Dopo gli interventi dei senatori Grasso, Malan, Ginetti, Rossomando, la Giunta ha approvato, a maggioranza, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La bellezza della nostra, utilizzata spesso a piacimento ma dimenticata quando non piace. Per buona pace del populismo giustizialista grillino, larimane sempre al suo posto ad indicare i principi di civiltà giuridica. Dispiace che ancora una volta questa inciviltà grillina abbia contagiato la ditta del fu Pd. Ladi competenza del Senato ieri mattina ha ripreso l’esame della documentazione fatta pervenire dal senatore Matteoin relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Vicenda “”. Questo il comunicato delladi ieri: “Dopo gli interventi dei senatori Grasso, Malan, Ginetti, Rossomando, laha approvato, a maggioranza, la ...

Advertising

Stupormundi66 : RT @carlo1493: #Renzi 'Gli ex compagni del PD, col loro atteggiamento finiscono per astenersi inseguendo il M5S. Quello che era un partito… - PietroJoser : Ci sono alcuni 5s più tonni che apriscatole. D’Angelo, Evangelista e Gallicchio, astenute col Pd) sugli arresti dom… - PinascoDanilo : RT @Cirodanapoli: @lucatelese Come bisogna fare uno sforzo per ricordarsi quando il PD, quasi appecoronatamente, non vota col M5S. L'ultima… - MimmoMoramarco : Arriva la bomba che scoppia e rimbomba... #buongiorno col sorriso e buon ascolto #15dicembre #podcast #Spotify… - Laila76913893 : @melo794 @amodio_enzo @Mirarch3 @CarloCalenda @valeriocasini Su questo non sono assolutamente d'accordo. Renzi non… -

Ultime Notizie dalla rete : Open col Inchiesta Open, Renzi: chiedo giustizia, mia battaglia è per tutti ...mattina - scrive Renzi - ho incontrato i PM di Firenze che indagano sulla vicenda Open, Luca Turco ... Noi la vivremo col sorriso di chi ha la coscienza a posto e la forza della propria tranquillità. E ...

Pnc Championship, tutto pronto per il ritorno di Woods Il campione californiano, in coppia col figlio Charlie, sarà tra i protagonisti del Pnc ... ex campione di tennis vincitore dell'Australian Open (a livello individuale nel 1998 e in coppia con Stefan ...

Open, col voto in Giunta non si è voluto salvare Renzi ma rispettare la Costituzione Il Fatto Quotidiano Berrettini: "Sto bene, sono pronto per Atp Cup e Australian Open" In un'intervista rilasciata inesclusiva a Sportface il tennista azzurro racconta la sua voglia di tornare in campo per l'inizio della nuova stagione: 'In Australia ci sarò, sui vaccini sono d'accordo ...

Coronavirus: nel Lazio il 19 dicembre Open Day per un Natale sicuro A renderlo noto è l’assessore alla Sanità regionale D’Amato. Coronavirus: nel Lazio il 19 dicembre Open Day per un Natale sicuro. “Si terrà domenica 19 dicembre, grazie alle strutture messe a disposiz ...

...mattina - scrive Renzi - ho incontrato i PM di Firenze che indagano sulla vicenda, Luca Turco ... Noi la vivremosorriso di chi ha la coscienza a posto e la forza della propria tranquillità. E ...Il campione californiano, in coppiafiglio Charlie, sarà tra i protagonisti del Pnc ... ex campione di tennis vincitore dell'Australian(a livello individuale nel 1998 e in coppia con Stefan ...In un'intervista rilasciata inesclusiva a Sportface il tennista azzurro racconta la sua voglia di tornare in campo per l'inizio della nuova stagione: 'In Australia ci sarò, sui vaccini sono d'accordo ...A renderlo noto è l’assessore alla Sanità regionale D’Amato. Coronavirus: nel Lazio il 19 dicembre Open Day per un Natale sicuro. “Si terrà domenica 19 dicembre, grazie alle strutture messe a disposiz ...