Nuoto, Mondiali Abu Dhabi 2021: programma e italiani in gara giovedì 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il programma completo e gli italiani in gara nella prima giornata dei Mondiali di Abu Dhabi 2021 di Nuoto in vasca corta. I migliori nuotatori del pianeta sono pronti a darsi battaglia per i titoli iridati nella piscina da 25m nell’iconica Etihad Arena. Fari puntati soprattutto sulla rana, con l’Italia che vede subito in vasca Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni e Nicolò Martinenghi (Fabio Scozzoli assente in quanto positivo al Covid), ma non solo. Si inizia a partire dalle ore 6:30 italiane di giovedì 16 dicembre con le batterie, mentre semifinali e finali si svolgerà dalle 15:00. Di seguito gli orari e gli italiani in gara nella prima giornata dei Mondiali di Abu ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilcompleto e gliinnella prima giornata deidi Abudiin vasca corta. I migliori nuotatori del pianeta sono pronti a darsi battaglia per i titoli iridati nella piscina da 25m nell’iconica Etihad Arena. Fari puntati soprattutto sulla rana, con l’Italia che vede subito in vasca Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni e Nicolò Martinenghi (Fabio Scozzoli assente in quanto positivo al Covid), ma non solo. Si inizia a partire dalle ore 6:30 italiane di16con le batterie, mentre semifinali e finali si svolgerà dalle 15:00. Di seguito gli orari e gliinnella prima giornata deidi Abu ...

