Napoli: lavoro in gruppo per Zielinski, palestra per Insigne e Fabian Ruiz

Manca sempre meno alla sfida contro il Milan ed il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Nella mattinata odierna di mercoledì 15 dicembre, i partenopei hanno svoluto una seduta d'allenamento presso il centro sportivo. Una prima fase di attivazione e forza in palestra è stata seguita da lavoro tattico e partita a campo ridotto. Giornata in palestra per Insigne, che ha svolto lavoro di scarico, Fabian Ruiz e Mario Rui. Lavoro personalizzato in campo invece per Osimhen, Lobotka e Koulibaly, con terapie per gli ultimi due. Zielinski, dopo dei controlli clinici e strumentali, ha svolto quasi tutto il lavoro con il gruppo. Recuperato in pieno Zanoli, mentre a Manolas è stato concesso ...

