Mobilità elettrica - Anfia e Motus-E al Parlamento | Serve un piano di sviluppo infrastrutturale

"La spinta verso la Mobilità a bassissime emissioni, oltre che dell'elettrificazione dell'autoveicolo e delle misure di sostegno alla domanda, necessita di un'adeguata rete infrastrutturale di ricarica, diffusa sul territorio, sia di tipo pubblico che di tipo privato: è la richiesta di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e Motus-E, l'associazione per la promozione della Mobilità elettrica, in un appello rivolto al Parlamento proprio nei giorni in cui si discute la Legge di Bilancio. Le due organizzazioni, infatti, sperano di "veder approvata la proposta parlamentare che prevede un piano triennale di incentivi ai veicoli a bassissime emissioni ma, al contempo, segnalano "la totale assenza di misure infrastrutturali per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità elettrica Perché le auto elettriche non hanno il cambio manuale Sulla Porsche elettrica sportiva , infatti, i cavalli salgono a oltre 700 e la coppia arriva a 1. La mobilità sostenibile rappresenta il futuro del mondo automobilistico e sicuramente nei prossimi ...

Edilizia e classi energetiche, la Direttiva Ue è un assist alla mobilità elettrica Inoltre, la diffusione dei pannelli solari si intreccia con lo sviluppo della mobilità elettrica. Ad esempio, in Italia, il Ministero della Transizione Ecologica ha annunciato di voler rimuovere ...

Auto elettriche, Anfia e Motus-E al Parlamento: "Serve un piano di sviluppo infrastrutturale" - Quattroruote.it