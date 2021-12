Messi | messaggio ad Aguero molto emozionante dopo annuncio ritiro

Advertising

DiMarzio : #Messi saluta il #Kun con un lungo messaggio - Milannews24_com : #Messi scrive ad #Aguero: «Tutta la carriera insieme. Ti auguro il meglio» - infoitsport : Ritiro Aguero, il messaggio di Messi: 'Una carriera insieme, mi mancherà stare con te' - Fantacalcio : Ritiro Aguero, il messaggio di Messi: 'Una carriera insieme, mi mancherà stare con te' - Sport_Fair : Più di un amico, #Messi scrive una lettera al Kun #Aguero: il messaggio dopo il ritiro dal calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Messi messaggio

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "ad ...... così ci siamoin contatto ed è partita quest'avventura". 'La Dakar è la mia prima gara in ... come"contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne", e che avrà una ...L'addio al calcio in lacrime di Aguero ha scosso Leo Messi suo ex compagno di nazionale. Il calciatore del PSG gli ha mandato un messaggio sul suo profilo Instagram: "Praticamente un'intera carriera i ...Alexandros Paipais, ingegnere napoletano, a Fanpage.it: “Ora mi sarà negata anche la terza dose, perché all’Asl risulta che ho avuto il ...