Marcelo Burlon a FQMagazine: “Non ero capito, ho dettato le mie regole. L’ecstasy? Ha aperto dei canali in me. Oggi non mi drogo più, Ibiza è la mia casa” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si definisce “mutevole e irrequieto, non classificabile“. Nel suo curriculum ha segnato 23 lavori, dall’art director alle pulizie. Chi è Marcelo Burlon? Cosa c’è dietro al personaggio che ha rivoluzionato il mondo della moda, emblema del self-made man? Lo abbiamo chiesto direttamente a lui, collegandoci via Zoom con il suo nuovo buen retiro a Ibiza, dove si è trasferito dopo aver venduto la holding da lui fondata (insieme a Davide de Giglio e Claudio Antonioli, ndr) al colosso dell’e-commerce Farfetch, un’operazione da 675 milioni di dollari. Arrivato nelle Marche nel 1990 dalla Patagonia, si è rimboccato le maniche per aiutare la famiglia, poi è entrato nel giro della nightlife, è approdato a Milano e da lì ha scardinato il fashion system. Fare la selezione all’ingresso dei Magazzini Generali gli ha fatto conoscere tutti, da Dolce, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si definisce “mutevole e irrequieto, non classificabile“. Nel suo curriculum ha segnato 23 lavori, dall’art director alle pulizie. Chi è? Cosa c’è dietro al personaggio che ha rivoluzionato il mondo della moda, emblema del self-made man? Lo abbiamo chiesto direttamente a lui, collegandoci via Zoom con il suo nuovo buen retiro a, dove si è trasferito dopo aver venduto la holding da lui fondata (insieme a Davide de Giglio e Claudio Antonioli, ndr) al colosso dell’e-commerce Farfetch, un’operazione da 675 milioni di dollari. Arrivato nelle Marche nel 1990 dalla Patagonia, si è rimboccato le maniche per aiutare la famiglia, poi è entrato nel giro della nightlife, è approdato a Milano e da lì ha scardinato il fashion system. Fare la selezione all’ingresso dei Magazzini Generali gli ha fatto conoscere tutti, da Dolce, ...

Ultime Notizie dalla rete : Marcelo Burlon Ai calciatori italiani piacciono i ristoranti e ne aprono ovunque Un progetto che ha suscitato l'interesse dello stilista Marcelo Burlon. Nel 2021 hanno aperto il secondo a Roma in zona Prati e in primavera a Napoli.

Vngrd. The book celebra brand da cui è nato Octopus ... 60 euro, edito da Rizzoli, è un archivio completo della produzione grafica e stilistica del brand, compresi pezzi mai visti e sguardi dietro le quinte, con contributi scritti di Marcelo Burlon (...

