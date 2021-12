Maradona, il Comune di Napoli vieta alla figlia Dalma di entrare allo stadio (Di giovedì 16 dicembre 2021) La figlia di Diego Armando Maradona, Dalma, è a Napoli per girare diverse scene del documentario “La hija de D10S”, che racconterà la vita del padre. Ma il suo ritorno nella città dove ha vissuto nei primi anni di vita è stato tutt’altro che piacevole: prima la società partenopea, e ora anche il Comune, hanno vietato alla donna l’ingresso allo stadio. “Mi sembra qualcosa di impossibile quello che sta accadendo. Chiedo semplicemente di entrare nello stadio intestato a mio papà, che porta il mio stesso nome e questo mi viene negato prima dal Napoli e ora dal Comune” ha dichiarato Dalma. alla richiesta della Bronx, la casa produttrice ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ladi Diego Armando, è aper girare diverse scene del documentario “La hija de D10S”, che racconterà la vita del padre. Ma il suo ritorno nella città dove ha vissuto nei primi anni di vita è stato tutt’altro che piacevole: prima la società partenopea, e ora anche il, hannotodonna l’ingresso. “Mi sembra qualcosa di impossibile quello che sta accadendo. Chiedo semplicemente dinellointestato a mio papà, che porta il mio stesso nome e questo mi viene negato prima dale ora dal” ha dichiaratorichiesta della Bronx, la casa produttrice ...

