LIVE Curling Italia-Turchia 12-4, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre restano in corsa! Alle 14.00 gli uomini (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Appuntamento Alle ore 14.00 per il torneo maschile, che prevede Italia-Repubblica Ceca. 11.45 La classifica dopo sette dei nove turni: Giappone 5 (6), Corea del Sud 5 (7), Scozia 4 (6), Lettonia 4 (7), Italia 3 (6), Estonia 2 (6), Germania 2 (6), Turchia 2 (6), Repubblica Ceca 1 (6). 11.40 Ultimo risultato finale (dopo 10 end): Lettonia-Germania 7-8. Oggi riposava la Repubblica Ceca, ormai eliminata. 11.35 Penultimo risultato finale (dopo 9 end): Corea del Sud-Giappone 4-8. 11.30 VITTORIA!!!!!! Magnifico nono end delle azzurre che rubano la mano e chiudono il match! Italia-Turchia 12-4. 11.25 Primo risultato finale (dopo 9 end): Estonia-Scozia 2-9. 11.20 Gli altri risultati dopo l’ottavo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 Appuntamentoore 14.00 per il torneo maschile, che prevede-Repubblica Ceca. 11.45 La classifica dopo sette dei nove turni: Giappone 5 (6), Corea del Sud 5 (7), Scozia 4 (6), Lettonia 4 (7),3 (6), Estonia 2 (6), Germania 2 (6),2 (6), Repubblica Ceca 1 (6). 11.40 Ultimo risultato finale (dopo 10 end): Lettonia-Germania 7-8. Oggi riposava la Repubblica Ceca, ormai eliminata. 11.35 Penultimo risultato finale (dopo 9 end): Corea del Sud-Giappone 4-8. 11.30 VITTORIA!!!!!! Magnifico nono end delleche rubano la mano e chiudono il match!12-4. 11.25 Primo risultato finale (dopo 9 end): Estonia-Scozia 2-9. 11.20 Gli altri risultati dopo l’ottavo ...

