Le formazioni ufficiali di Verona-Empoli | tanto turnover da entrambe le parti

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono state diramate ledella sfida traed, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.spazio alle seconde linee sia per Tudor che per Andreazzoli. Fischio d’inizio alle ore 15.00 dallo stadio Bentegodi di. In palio gli ottavi di finale contro l’Inter. Ecco le: HELLAS(3-4-2-1): Pandur; Cetin, Coppola, Sutalo; Ruegg, Hongla, Veloso, Ragusa; Cancellieri, Bessa; Lasagna.(4-3-1-2): Ujkani; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Marchizza; Bandinelli, Haas, Asllani; Bajrami; Mancuso, La Mantia.