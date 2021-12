La sonda Parker ha toccato l' atmosfera del Sole

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sonda Parker

Per la prima volta nella storia un'astronave ha toccato il Sole. A tre anni dal lancio, lasolareSolar della NASA ha volato attraverso l'atmosfera superiore del Sole - la corona - e ha campionato particelle e campi magnetici. Lo annuncia l'ente spaziale americano in una ...23.00 Nasa:in atmosfera Sole, 1ma volta LaSolar Probe è entrata nella corona solare, cioè la parte esterna dell'atmosfera della nostra stella. Lo annuncia la Nasa con un comunicato dai toni entusiasti. "Per la prima volta nella ...«Volando così vicina al Sole, la Parker Solar Probe ora percepisce le condizioni della corona solare come non abbiamo mai potuto fare prima», sottolinea Nour Raouafi, project scientist della sonda pre ...Niente di nuovo sotto il sole, ma non oggi. Anzi, oggi il Sole non è mai stato così vicino e non c'entra il cambiamento climatico e il riscaldamento globale ...