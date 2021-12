La parabola del virus: un anno dopo più contagiati ma meno ricoveri (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Infezioni in aumento ma un settimo dei morti e niente ospedali al collasso. Anche la Lombardia rischia di passare in zona gialla Leggi su repubblica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Infezioni in aumento ma un settimo dei morti e niente ospedali al collasso. Anche la Lombardia rischia di passare in zona gialla

Advertising

EgonMau : @fattoquotidiano Li avete esaltati e legittimati per due anni e quindi avete legittimato tutti i tradimenti compiut… - Sardauker : @CatiaMamone ...siamo già alla parabola del figliol prodigo e del bue grasso? - Frances20644930 : @Gigadesires In effetti mi serviva una parabola per la tv….le orecchie del zenerale vanno benissimo!! - ilgala1899 : RT @BETTINOROSSONE1: @salda__ Avrei anche una soluzione: consentire la stoppata su parabola discendente del tiro da 3, a patto che avvenga… - BETTINOROSSONE1 : @salda__ Avrei anche una soluzione: consentire la stoppata su parabola discendente del tiro da 3, a patto che avven… -