La Fifa pensa ad una nuova norma per limitare i guadagni dei procuratori

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Calciomercato, cifre faraoniche per i trasferimenti dei calciatori e commissioni per isono al centro di alcune inchieste, proprio per questo il ruolo degli agenti sportivi potrebbe trasformarsi in un terreno di scontro. Secondo quanto riporta Marca, infatti lasi prepara a introdurre dal 1° luglio 2022 unapercommissioni milionarie sui trasferimenti a chiunque si trovi a rappresentare un atleta in una trattativa. Esisterebbe già una bozza della, cosa che ha creato il panico tra i grandi agenti e suscitato la loro reazione. Alcuni di loro, capeggiati da Mino Raiola infatti hanno formato un fronte comune perché considerano la sua legalità più che dubbia sulla base del diritto comunitario ed è probabile che avvieranno una class action qualora ...

Quando si immagina un torneo di esport sisolitamente a giochi dinamici e votati al multiplayer come Fortnite , League of Legends , Dota 2 , ma anche Warcraft o. Eppure, una delle competizioni più interessanti e ormai tradizionali ...A Zurigo, nella giornata dedicata a Pablito, il presidente dellaGianni Infantino ha esordito ... I supporter Lacos anche Gianfranco Zigoni, 77 anni, per due campionati ha giocato anche con ...Secondo quanto riportato da Marca, autorevole testata spagnola, ha rivelato che la Fifa starebbe preparando una nuova legge, che entrerebbe in vigore a partire dal 1° luglio 2022, in grado ...Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha parlato di inclusività e Mondiali ogni due anni: una vera rivoluzione per il mondo del calcio ...