La Caputi | sarà la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Maria Sole Ferrieri, diventa a tutti gli effetti ladi sempre adunadiA. L’arbitro livornese, classe 1990, scenderà in campo per dirigere la sfida di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella. Laaveva già arbitrato inB Cittadella-SPAL, secondaa farlo dopo la campana Maria Marotta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’arbitro, il quartodella storia del calcio professionistico italiano, nella vita lavora come ricercatrice alla fondazione Adapt, e sta svolgendo il dottorato presso l’università di Bergamo. L'articolo ilNapolista.