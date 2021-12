In Humanitas Gavazzeni aperte le linee vaccinali per la terza dose | 360 al giorno

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Bergamo. Dopo le 110 mila vaccinazioni somministrate al Centro Universitario Sportivo di Dalmine, è attivo da martedì mattina, 14 dicembre, un nuovo punto vaccinale negli spazi dell’ex Pronto Soccorso diper la somministrazione delle terze dosi del vaccino anti-Covid. Tre ledi vaccinazione attive dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, per un totale di 360 dosi al. “Confermiamo il nostro impegno nel territorio aderendo alla campagna di vaccinazione per le terze dosi – dichiara Massimo Castoldi, direttore sanitario die Castelli -. Siamo ancora in prima linea per contrastare la diffusione del virus e garantire il nostro sostegno alla comunità di Bergamo e provincia”.