In bilico tra emergenza e ripartenza | il cauto ottimismo degli italiani dopo quasi due anni di pandemia

A distanza di 7 mesi dalla prima rilevazione del 2021, torna Stetoscopio: l'indagine che dal 2011 fotografa il sentire degli italiani. L'aggiornamento dei dati analizza il "sentiment" della popolazione all'interno del contesto pandemico e integra la ricerca dello scorso aprile con il percepito su uno dei temi attualmente più rilevanti: la sostenibilità e il relativo senso di responsabilità. Attraverso Stetoscopio, uno studio nato all'interno della partnership Evolving Partners, l'istituto MPS Research e la società di comunicazione e innovazione NT Next fanno il punto della situazione sulle conseguenze della pandemia, cercando di individuare e prevedere come e quanto i nuovi comportamenti degli italiani diventeranno parte di una nuova normalità, con l'obiettivo di delineare nuove rotte strategiche

