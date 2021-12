Il Cantante Mascherato | ecco chi prende il posto di Raimondo Todaro

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mentre "Ballando con le Stelle 2021" volge al termine, Milly Carlucci sta già lavorando al ritorno de "Il". La terza edizione, dopo i primi due successi, andrà in onda su Rai Uno l'11 febbraio subito dopo la conclusione del Festival di Sanremo. Venerdì sera la Rai ha confermato il talent show. Secondo quanto riportato da "BubinoBlog", Milly Carlucci ha annunciato in un'intervista a "Il Fatto Quotidiano" che Simone Di Pasquale sarà il nuovo coreografo de "Il". Il maestro di "Ballando con le Stelle" sostituirà quindi, che ha chiuso tutti i rapporti di lavoro con Carlucci per "Amici di Maria De Filippi". Un grandissimo riconoscimento per Simone Di Pasquale, che ha partecipato a "Il...

Mentre Ballando con le Stelle 2021 si avvia alla sua conclusione Milly Carlucci è già al lavoro alla prossima edizione de Il. La terza, dopo il successo delle prime due, che tornerà in onda su Rai Uno l'11 febbraio subito dopo la fine del Festival di Sanremo. Lo show è stato confermato dalla Rai nella ...A questo ha aggiunto anche il più recente "" che da subito ha conquistato le persone a casa tra bravura, magica e curiosità. Insomma Milly punta sempre al talento e al mettersi in ...Il ballerino lascia Ballando con le stelle, ma non la squadra della conduttrice che per lui ha in mente nuovi ruoli ...Mentre Ballando con le Stelle 2021 si avvia alla sua conclusione Milly Carlucci è già al lavoro alla prossima edizione de ...