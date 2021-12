Green pass base: cosa si può fare dal 6 dicembre, tutte le regole (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con il Super Green pass ai blocchi di partenza in tutto il Paese, sono ancora tanti i dubbi su cosa si può fare o non si può fare con la Certificazione Verde ottenuta solo con il tampone, molecolare o antigenico rapido, il Green pass “base”, che si contrappone a quello “rafforzato istituito con il Decreto-legge numero 172 del 26 novembre 2021. Proviamo quindi a fare chiarezza, precisando innanzitutto che secondo il DL 172/2021 il Super Green pass in Zona Bianca doveva restare in vigore dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, ma il nuovo Decreto-legge varato il 14 dicembre ne ha spostato la fine al 31 marzo 2022, data in cui vedrà il suo termine anche lo stato di ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con il Superai blocchi di partenza in tutto il Paese, sono ancora tanti i dubbi susi puòo non si puòcon la Certificazione Verde ottenuta solo con il tampone, molecolare o antigenico rapido, il”, che si contrappone a quello “rafforzato istituito con il Decreto-legge numero 172 del 26 novembre 2021. Proviamo quindi achiarezza, precisando innanzitutto che secondo il DL 172/2021 il Superin Zona Bianca doveva restare in vigore dal 62021 al 15 gennaio 2022, ma il nuovo Decreto-legge varato il 14ne ha spostato la fine al 31 marzo 2022, data in cui vedrà il suo termine anche lo stato di ...

