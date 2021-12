"Grande Fratello Vip", Soleil Sorge fa allontanare Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Al 'Grande Fratello Vip' la fine della love story tra Soleil Sorge e Alex Belli sta influenzando a cascata tutti gli equilibri della Casa. Nel vortice sono caduti anche Miriana Trevisan e Biagio D'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Al 'Vip' la fine della love story trae Alex Belli sta influenzando a cascata tutti gli equilibri della Casa. Nel vortice sono caduti ancheD'...

Advertising

Myqueensnking : RT @CeciliaMorabit0: @JediPerLItalia La realtà: Stavano sul divano, la moglie seguiva il grande fratello, il figlio maggiore in camera a sp… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, la mamma di Soleil Sorge commenta felice la squalifica di Alex Belli - Cesca1973 : Votate Davide forza! #gfvip #teamdavide - LorisCavallett1 : RT @oKolobos: Forse che Caino aveva ricevuto un potere regale su Abele? Forse che era stato posto a capo dell’insieme della servitù? No, ne… - moontalking1 : VI VOLEVO AVVISARE che Alex è uscito dal grande fratello, quindi parlate di altro visto che tanto non lo sopportate #gfvip -