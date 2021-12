Giovanni Orsina: “Per il Colle Meloni dice Berlusconi, ma preferisce Draghi” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Giorgia Meloni ha identificato un’area politica a livello internazionale che ha potenzialità di successo perché risponde alla domanda crescente di conservatorismo, e si sta muovendo in quella direzione. C’è una buona dose di ambiguità perché cerca di guadagnare del nuovo senza perdere il vecchio, ma è presto per dire che sia solo un lifting. Dipenderà dal punto di ricaduta dell’elastico che sta tendendo”. Giovanni Orsina, politologo e professore di Storia Contemporanea alla Luiss di cui guida la School of Government, è attento osservatore delle dinamiche del centrodestra. E spiega l’interesse della leader FdI per la partita del Quirinale: “Ha preso un impegno morale e politico con Berlusconi, anche per evitare che si smarchi dal fronte unitario. Ma credo che preferisca Draghi perché potrebbe ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Giorgiaha identificato un’area politica a livello internazionale che ha potenzialità di successo perché risponde alla domanda crescente di conservatorismo, e si sta muovendo in quella direzione. C’è una buona dose di ambiguità perché cerca di guadagnare del nuovo senza perdere il vecchio, ma è presto per dire che sia solo un lifting. Dipenderà dal punto di ricaduta dell’elastico che sta tendendo”., politologo e professore di Storia Contemporanea alla Luiss di cui guida la School of Government, è attento osservatore delle dinamiche del centrodestra. E spiega l’interesse della leader FdI per la partita del Quirinale: “Ha preso un impegno morale e politico con, anche per evitare che si smarchi dal fronte unitario. Ma credo che preferiscaperché potrebbe ...

