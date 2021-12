Festival di Sanremo 2022 e la minaccia del Covid: Amadues spiega il regolamento in caso di positività (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Festival di Sanremo 2022 si avvicina a grandi falcate e proprio oggi vivrà una tappa fondamentale con la serata evento di Sanremo Giovani. Il contest per i nuovi talenti della musica italiana ha vissuto una passaggio interessante durante la sua consueta conferenza stampa di presentazione nella quale Amadeus ha risposto prontamente alle domande arrivate dai giornalisti. Il conduttore si è mosso tra i tanti temi che ruotano intorno non solo alla gara di questa sera, che eleggerà 2 artisti che si giocheranno le loro carte nella gara con i Big, ma anche del regolamento che si adotterà durante la 72esima edizione del Festival della canzone italiana. Buona parte delle domande hanno riguardato gioco forza la tematica del Covid che già lo scorso anno ha segnato la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ildisi avvicina a grandi falcate e proprio oggi vivrà una tappa fondamentale con la serata evento diGiovani. Il contest per i nuovi talenti della musica italiana ha vissuto una passaggio interessante durante la sua consueta conferenza stampa di presentazione nella quale Amadeus ha risposto prontamente alle domande arrivate dai giornalisti. Il conduttore si è mosso tra i tanti temi che ruotano intorno non solo alla gara di questa sera, che eleggerà 2 artisti che si giocheranno le loro carte nella gara con i Big, ma anche delche si adotterà durante la 72esima edizione deldella canzone italiana. Buona parte delle domande hanno riguardato gioco forza la tematica delche già lo scorso anno ha segnato la ...

Advertising

welikeduel : Chi vincerà il prossimo Festival di #Sanremo per Marco Mengoni? #propagandalive #marcomengoni @mengonimarco - WARNERMUSICIT : Congratulazioni a @FabrizioMoroOff che sarà in gara alla 72° edizione del Festival Di Sanremo! ???? ? Bentornato in f… - krystalsore : io dico che interpreterà una canzone al festival di Sanremo ?? - GiuGiuSanto1 : Ho appena realizzato che vedremo Sangio a Sanremo Giovani e subito dopo usciranno le puntata di The Ferragnez duran… - giv__en : nella prossima vita vorrei rinascere Mahmoud Alessandro in arte Mahmood (Milano, 12 settembre 1992), cantautore e r… -