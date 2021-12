Dr Disrespect | Midnight Society sarà il suo studio videoludico

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sembra che Dr.abbia finalmente coronato il suo sogno, creando il propriodal nome diDr., o Guy Beaham che dir si voglia, è un nome piuttosto conosciuto all’interno del mondo degli streamer su Twitch, e dello streaming in generale. Per chi non sia a conoscenza delle sue origini, gli basterà sapere che è un fervido giocatore di titoli sparatutto in multiplayer, ed ha anche avuto un ruolo per un breve periodo di tempo all’interno dell’industria videoludica. Egli fu assunto come level designer per Sledgehammer Games, contribuendo alla realizzazione di alcune mappe di Call of Duty: Advanced Warfare. Lo streamer ha espresso già più volte un suo interesse nel dare origine ad un propriodi sviluppo di ...