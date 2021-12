Divieto di fumo sempre più esteso all'aperto, ecco il nuovo ddl (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ripresentato il disegno di legge sottoscritto da 60 senatori: stop alle fermate di bus e treni, fuori da bar, ristoranti, stadi e palazzetti e in tutti gli ospedali Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ripresentato il disegno di legge sottoscritto da 60 senatori: stop alle fermate di bus e treni, fuori da bar, ristoranti, stadi e palazzetti e in tutti gli ospedali

Advertising

GuidoDeMartini : ??DIVIETI, DIVIETI, DIVIETI?? NEW ZELAND: fumo vietato “a vita” per chi è nato dopo il 2008. Si parte con l’obbligo… - NicolaPorro : ?? La follia Ue sui motori a scoppio, l'ideologia sanitaria che avanza col divieto di fumo e il cortocircuito della… - Giovannimerlo15 : @RosaCroce00 @PirasPier @Lucapaletta2 @caterinacorda1 Esatto. Infatti esistono regole per la sicurezza nelle fabbri… - Fake_novaxidiot : @manuelaiati Le limitazioni esistono,anche se non il divieto, Dura lex sed lex.iscrizione agli ordini professionali… - RiccardoGatti : Fumo, disegno di legge per aumentare i divieti anche negli spazi aperti | Wired Italia -