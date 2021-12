Coppa Italia 2021/2022: il Cagliari fa valere la differenza di categoria, Cittadella battuto 3-1 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Cagliari di Walter Mazzarri, con una formazione sperimentale dall’età media di 24 anni batte, con un perentorio 3-1 il Cittadella, facendo valere la differenza di categoria. Di Deiola, Ceter e Pereiro le reti per i sardi, di Donnarumma per i veneti. La squadra isolana si qualifica così agli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022 dove incontrerà il Sassuolo. La partita non vive un primo quarto d’ora scintillante, con gli ospiti che partono abbastanza bene collezionando 4 calci d’angolo nei primi 15?. Alla prima vera azione pericolosa però, il Cagliari passa. Bel cross in mezzo dalla destra di Zappa e incornata vincente di Deiola che porta i sardi in vantaggio. Il Cittadella però non si disunisce, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ildi Walter Mazzarri, con una formazione sperimentale dall’età media di 24 anni batte, con un perentorio 3-1 il, facendoladi. Di Deiola, Ceter e Pereiro le reti per i sardi, di Donnarumma per i veneti. La squadra isolana si qualifica così agli ottavi di finale didove incontrerà il Sassuolo. La partita non vive un primo quarto d’ora scintillante, con gli ospiti che partono abbastanza bene collezionando 4 calci d’angolo nei primi 15?. Alla prima vera azione pericolosa però, ilpassa. Bel cross in mezzo dalla destra di Zappa e incornata vincente di Deiola che porta i sardi in vantaggio. Ilperò non si disunisce, ...

