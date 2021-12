Coppa d’Africa | interviene la CAF | c’è il comunicato ufficiale!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Questa mattina era uscita un’indiscrezione incredibile dalla Francia, in particolare da Rmc Sports, in merito alla quale si pensava ad uno slittamento dellaa giugno per i casi di Covid in Camerun. CAFUfficiale Tuttavia questo è ilufficiale di pochi minuti fa di un portavoce della CAF in risposta a Rmc Sports: “Lasi giocherà e si giocherà in Camerun. Non dobbiamo rispondere a quanto detto in Europa, possono pubblicare tutte le fake news che vogliono. Siamo in Camerun e stiamo preparando il torneo”: LEGGI ANCHE: Juventus, Allegri recupera due giocatori: la situazione in vista del Bologna!