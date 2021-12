Casa, la Ue ci ripensa: retromarcia sul divieto di affitto e vendita degli immobili ad alto consumo energetico (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Casa, la Ue ci ripensa e stoppa la mazzata: retromarcia sul divieto d’affitto e vendita degli immobili ad alto consumo energetico una mazzata. La Commissione Europea fa marcia indietro sulla proposta di direttiva sull’efficienze energetica degli immobili. Nella proposta avanzata oggi, sparisce il divieto di affittare e vendere gli immobili più inefficienti dal punto di vista energetico se non ristrutturati entro certe date. Un’indicazione che era invece presente nelle bozze circolate nei giorni scorsi. «Ci sono diversi modi per raggiungere l’obiettivo dei requisiti minimi – spiega un alto funzionario ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021), la Ue cie stoppa la mazzata:suld’aduna mazzata. La Commissione Europea fa marcia indietro sulla proposta di direttiva sull’efficienze energetica. Nella proposta avanzata oggi, sparisce ildi affittare e vendere glipiù inefficienti dal punto di vistase non ristrutturati entro certe date. Un’indicazione che era invece presente nelle bozze circolate nei giorni scorsi. «Ci sono diversi modi per raggiungere l’obiettivo dei requisiti minimi – spiega unfunzionario ...

