Calciomercato Roma | Mourinho chiede rinforzi | ecco i nomi per la fascia destra!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anche per laè tempo di mercato, le richieste disono state chiare: un centrocampista e un terzino destro. Proprio per ladestra iin ballo sarebbero diversi, nel mirino anche un giocatore di Serie A.Infatti, uno deisul taccuino è quello di Bereszynski, attualmente alla Sampdoria. Ma continuano a rincorrersi le voci di un interessamento per il difensore del Barcellona, Sergino Dest, da cui però i blaugrana non vorrebbero separarsi, almeno non prima di avere un sostituto. Infine, altri duedalla Premier League sono finiti nel mirino dei giallorossi: José Diogo Dalot del Manchester United e Max Aarons del Norwich. Diverse opzioni per la, ma per ...